В Саранске после вмешательства прокуратуры была выплачена задолженность по зарплате

В Саранске более 1 тыс. работников муниципального предприятия не получили зарплату за февраль.

Сотрудниками прокуратуры Пролетарского района Саранска было установлено, что 1022 работника МП «Горэлектротранс» не получили заработную плату за февраль текущего года. Сумма задолженности по зарплате составила более 10,7 млн рублей.

В отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

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Источник: prokrm.ru