В Саранске был задержан житель Ульяновска, подозреваемый в краже кошелька

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя Ульяновска, который подозревается в краже кошелька с деньгами из презентационного автомобиля.

10 марта нынешнего года 35-летний житель Ульяновска, находясь в Саранске, похитил из презентационного автомобиля кошелек, внутри которого находились денежные средства в сумме 3 тыс. рублей и две банковские карты. Данное имущество принадлежало менеджеру автомобильной компании.

В отношении жителя Ульяновска было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф