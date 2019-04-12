Безработный житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире нескольких иностранцев

В Саранске 50-летний безработный местный житель фиктивно прописал в своей квартире троих иностранных граждан.

В марте нынешнего года 50-летний житель Саранска, не имеющий постоянного места работы, фиктивно прописал в своей квартире двоих граждан Ирака и одного гражданина Киргизии.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф