В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске 57-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло утром 11 апреля в Октябрьском районе города. 68-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21099, двигаясь по улице Лихачева, совершил наезд на 57-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавшая была госпитализирована.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф