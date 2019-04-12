В Саранске в результате ДТП пострадала 59-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 59-летняя женщина.

ДТП произошло 11 апреля, в 12:10 на территории Пролетарского района города. На улице Победы 68-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Дастер», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

59-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 35-летний водитель квадроцикла.

Источник: гибдд.рф