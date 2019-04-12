В Мордовии в результате пожара погиб теленок

В Дубенском районе произошел пожар, в результате которого погиб теленок.

Утром 11 апреля возле села Чеберчино указанного района загорелось поле. Постепенно огонь перекинулся на склад с сеном и телятник.

В результате пожара погиб теленок, а также были уничтожены 80 тюков сена.

По факту данного происшествия была назначена проверка.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности, а также быть осторожными при обращении с огнём, поскольку игнорирование данных мер может иметь крайне негативные последствия.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске горел дачный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru