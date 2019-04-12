В Саранске горели гаражи

В Саранске произошло возгорание гаражей.

Днём 11 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Озерный. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят несколько гаражей. Площадь распространения пламени составила 49 квадратных метров.

В результате указанного пожара, по предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелись гаражи.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в результате пожара погиб теленок.

Источник: 13.mchs.gov.ru