В Ромодановском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Ромодановском районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 11 апреля на 28-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ичалки и Большое Игнатово, сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль марки «Ауди» под управлением 32-летнего мужчины. В ходе проверки документов было установлено, что регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в ОМВД РФ по Ромодановскому муниципальному району.

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Источник: гибдд.рф