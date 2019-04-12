65-летний житель Саранска фиктивно прописал в своём доме двух иностранцев

В Саранске 65-летний местный житель фиктивно прописал в своём доме двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте текущего года 65-летний гражданин прописал в своём доме, расположенном на территории посёлка Озерный, двух граждан Таджикистана 1963 и 1993 годов рождения, которые на самом деле проживают по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что безработный житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире нескольких иностранцев.

Источник: 13.мвд.рф