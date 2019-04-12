11 апреля глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел рабочие совещания на нескольких строительных площадках.

Градоначальник лично проверил, каким образом ведутся работы по благоустройству парка на улице Ярославской. В ближайшие дни на данном объекте начнутся пуско-наладочные работы фонтана. Глава городской администрации заявил, что уже пора решить, какое муниципальное предприятие будет заниматься обслуживанием парка.

Также Пётр Тултаев посетил новый детский сад на улице Тани Бибиной, который рассчитан на 250 детей. Данное учреждение будет открыто 1 июня. Кроме того, глава городской администрации посетил новый детский сад в 5-м микрорайоне Юбилейного, который уже в июне примет 240 девочек и мальчиков. Градоначальник осмотрел, как ведутся работы, а также пообщался со строителями.

В микрорайоне Восточном мэр Саранска посетил перспективную площадку под строительство детского сада на 160 мест.

Стоит отметить, что указанный микрорайон глава городской администрации посетил по ещё одному поводу. Во время субботника, который прошел 6 апреля, на проспекте Ленина к градоначальнику подошла горожанка и пожаловалась на отсутствие уличного освещения на улице Школьной. Пётр Тултаев дал поручение главе Октябрьского района Сергею Мальченкову разобраться с данным вопросом. В настоящее время уличное освещение в микрорайоне Восточном восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Саранске до конца апреля установят около 1500 лавочек.

Источник: adm-saransk.ru