Сотрудники МЧС провели профилактическую работу в селе Булгаково Кочкуровского района

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов провели профилактическую работу в селе Булгаково Кочкуровского района.

Сотрудники МЧС напомнили сельчанам о том, что на протяжении отопительного сезона печи испытывают большие нагрузки и к его завершению велик риск возникновения трещин и прогаров в дымоходах, а также о том, что целенаправленное сжигание сухостоя и неосторожно брошенный в траву окурок могут причинить много бед.

Также в профилактической работе приняли участие сотрудники администрации сельского поселения.

Ранее сообщалось, что в Саранске школьники посетили пожарную часть.

Источник: 13.mchs.gov.ru