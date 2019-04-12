В Мордовии прошла операция «Детское кресло»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло».

Указанное мероприятие проводилось 9 и 10 апреля. Сотрудники ДПС несли службу вблизи детских образовательных учреждений региона, а также в местах, где чаще всего можно встретить водителей с детьми.

В общей сложности на протяжении одного рейдового дня было выявлено 17 водителей, которые нарушили правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.

В Зубово-Полянском районе в рамках проведения операции «Детское кресло» сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитанниками детского сада «Березка» организовали акцию «Мамы и папы, пристегните нас!». С помощью громокоговорящего устройства в патрульной автомашине малыши обращались к жителям посёлка, призывая взрослых участников дорожного движения всегда использовать детское кресло при перевозке детей.

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Источник: 13.мвд.рф