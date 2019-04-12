Житель Торбеевского района застрелил родственника из Саранска

В Торбеевском районе 48-летний местный житель застрелил своего 52-летнего родственника.

10 апреля 48-летний житель села Кажлодка Торбеевского района, находясь у себя дома, распивал алкогольные напитки в компании своего 52-летнего родственника из Саранска. В ходе попойки мужчины поссорились. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта несколько раз ударил родственника табуретом. В ответ на это владелец жилья выстрелил в гостя из незарегистрированного охотничьего ружья.

Пострадавший был госпитализирован. Мужчина скончался в больнице в ночь на 12 апреля.

В отношении 48-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: mordovia.sledcom.ru