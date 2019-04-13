В одной из больниц Саранска 28-летняя девушка умерла после введения наркоза

В одной из больниц Саранска скончалась 28-летняя девушка.

По предварительной информации, врачи одной из больниц Саранска должны были сделать 28-летней горожанке операцию по удалению аппендицита. После введения наркоза девушка скончалась.

В настоящее время сотрудники следственных органов изучают медицинскую документацию и опрашивают персонал больницы. С целью установления точной причины смерти девушки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru