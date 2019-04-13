В Саранске в скором времени будет ограничено движение транспортных средств на улице Лазо

На одной из улиц Саранска на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств.

В период с 15 по 17 апреля движение транспортных средств будет запрещено на улице Лазо. В данном случае речь идет об участке от улицы Щорса до улицы Фурманова.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по прокладке кабеля связи.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru