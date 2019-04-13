В Саранске был осужден местный житель, предлагавший взятку сотрудникам ГИБДД

В Саранске суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя, намеревавшегося дать взятку сотрудникам Госавтоинспекции.

19 мая прошлого года 35-летний гражданин, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, врезался в двигавшуюся впереди машину. После этого транспортное средство виновника аварии отбросило на встречную полосу, где оно столкнулось с ещё одним автомобилем. Один из участников данного ДТП был травмирован.

Виновник происшествия предлагал прибывшим на место инцидента сотрудникам Госавтоинспекции взятку в размере 40 тыс. рублей, чтобы они не составляли в его отношении протокол. Стражи порядка отказались от предлагаемых мужчиной денег.

Решением суда в отношении 35-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, мужчина был лишен водительского удостоверения на 2 года.

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Источник: mordovia.sledcom.ru