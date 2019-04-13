44-летний житель Саранска стал жертвой телефонного мошенника

Неизвестный телефонный мошенник ограбил 44-летнего жителя Саранска.

Недавно 44-летнему жителю Саранска позвонил ранее незнакомый ему гражданин, который представился работником банка и предложил горожанину оформить кредит. Пострадавший принял данное предложение. В ходе беседы незнакомец узнал данные банковских карт 44-летнего мужчины. Впоследствии мошенник похитил с банковских счетов горожанина денежные средства в сумме около 83 тыс. рублей.

Полицейские в настоящее время проводят проверку по факту мошенничества.

Читайте также о том, что 65-летний житель Саранска фиктивно прописал в своём доме двух иностранцев.

Источник: 13.мвд.рф