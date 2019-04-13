Полицейские изъяли синтетические наркотики у 28-летнего жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 28-летнего местного жителя.

Сотрудники правоохранительных органов недавно задержали 28-летнего жителя Рузаевки, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано более 1 грамма синтетических наркотиков.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении молодого человека. Ранее у парня уже были проблемы с законом по аналогичной причине.

В отношении жителя Рузаевки была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф