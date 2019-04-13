В Дубенском районе горел автомобиль

В Дубенском районе произошло возгорание автомобиля.
Днём 12 апреля в селе Морга загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 8 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелось транспортное средство.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru