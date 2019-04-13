В Саранске был задержан мужчина, который уклоняется от уплаты алиментов

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 37-летнего местного жителя, который находится в розыске.

Днём 11 апреля в центре Саранска дежурный экипаж вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии обратил внимание на мужчину, который, заметив служебное транспортное средство, резко сменил направление движения.

Стражи порядка остановили подозрительного гражданина, которым оказался 37-летний житель Саранска, и во время проверки его документов установили, что горожанин с декабря прошлого года разыскивается судебными приставами по причине уклонения от уплаты алиментов.

Также читайте о том, что в Саранске был задержан житель Ульяновска, подозреваемый в краже кошелька.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia