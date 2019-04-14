В Саранске в ДТП погибли три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло днём 13 апреля на улице Титова. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Тойота», угодив одним колесом в яму, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Форд».

От полученных телесных повреждений оба водителя и пассажир «Тойоты» скончались. Ещё три участника ДТП, которые находились в салоне «Форда», были госпитализированы.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП пострадала 59-летняя женщина.