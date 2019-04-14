В Мордовии был убит 15-летний парень

В Мордовии застрелили 15-летнего парня.

Трагическое происшествие произошло поздним вечером 13 апреля в Большеберезниковском районе. По предварительной информации, 15-летний парень на своём мопеде ехал в село, где проживает его девушка. В определенный момент из проезжающего мимо автомобиля был произведен выстрел в сторону подростка. Пуля попала в живот.

По дороге в больницу юноша скончался.

Есть сведения о том, что ранее у парня произошел конфликт с 30-летним жителем села Марьяновка. Не исключено, что убийство является местью оппонента подростка.

Убийца пока что не задержан.

По информации «Известий Мордовии».

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