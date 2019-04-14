Интернет-мошенник ограбил жителя Саранска, решившего купить наушники

В Саранске 19-летний молодой человек был ограблен интернет-мошенником.

Недавно 19-летний парень обнаружил в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже наушников. Молодой человек связался с автором данной публикации и договорился с ним о покупке товара. Парень перечислил на указанный продавцом счет 5 тыс. рублей, но наушники в ранее оговоренные сроки так и не получил. На сообщения молодого человека в социальной сети автор объявления не отвечает.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что в Мордовии был убит 15-летний подросток.

Источник: 13.мвд.рф