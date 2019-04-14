В Ромодановском районе горел сарай

В Ромодановском районе произошло возгорание сарая.
Указанное происшествие произошло 13 апреля в деревне Лыковщина. На улице Республиканской внезапно воспламенился сарай.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелся сарай.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть осторожными при обращении с огнём.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Дубенском районе горел автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru