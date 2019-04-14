Пьяный житель Мордовии решил проверить оперативность полиции

В Дубенках был оштрафован местный житель, который решил проверить оперативность полиции.

Днём 16 марта житель указанного населенного пункта, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил стражам порядка о том, что им нужно срочно выехать по указанному им адресу, не уточнив деталей происшествия.

На самом деле никакого повода для выезда полиции не было. Мужчина просто решил проверить оперативность стражей порядка.

Решением суда в отношении жителя Дубенок была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 1200 рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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