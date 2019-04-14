В Ковылкинском районе горел жилой дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 13 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Чекашевы Поляны. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 98 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Дубенском районе горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru