В Ковылкинском районе горел жилой дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание жилого дома.
В ночь на 13 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Чекашевы Поляны. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 98 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Дубенском районе горел автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru