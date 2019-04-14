В Мордовии оштрафовали местную жительницу, избившую гражданского мужа

В Дубенском районе была оштрафована женщина, которая избила своего сожителя.

Недавно житель указанного района, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, заперся в доме и не стал впускать свою гражданскую жену. Последняя, замерзнув на улице, выбила дверь, зашла в дом и избила своего сожителя. Пострадавшему пришлось обращаться за помощью сотрудников полиции.

Гражданский муж простил женщину, но суд всё же избрал в её отношении меру наказания в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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