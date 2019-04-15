В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летнего подростка

В Мордовии сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летнего подростка.

Происшествие произошло поздним вечером 13 апреля на окраине лесополосы, расположенной возле села Марьяновка. Несовершеннолетняя знакомая подростка, которая в момент убийства была вместе с ним, сообщила, что она услышала хлопок из проезжающего мимо автомобиля, после чего парень упал.

Девушка вызвала медиков, но последние не смогли спасти подростка.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов принимают меры к установлению и задержанию лиц, причастных к убийству парня.

Ранее сообщалось, что незадолго до убийства подросток поссорился с 30-летним жителем села Марьяновка.

Источник: mordovia.sledcom.ru