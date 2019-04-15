В Ковылкино горела терраса жилого дома

В Ковылкино произошло возгорание террасы жилого дома.

Указанное происшествие произошло утром 14 апреля. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелась терраса жилого дома. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 9 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась терраса жилого дома.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе горел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru