В Ковылкино горела терраса жилого дома

В Ковылкино произошло возгорание террасы жилого дома.
Указанное происшествие произошло утром 14 апреля. На одной из улиц упомянутого населенного пункта загорелась терраса жилого дома. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 9 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелась терраса жилого дома.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Ковылкинском районе горел жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru