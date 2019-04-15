В Мордовии артисты театра встретились с осужденными

Представители Мордовского государственного драматического национального театра посетили следственный изолятор №1 УФСИН РФ по Мордовии.

Артисты указанного театра, среди которых Людмила Антипкина и Пётр Михайлов, встретились с осужденными отряда по хозяйственному обслуживанию.

Гости рассказали осужденным о театре, в котором они служат, а также поделились некоторыми секретами актерского мастерства.

В конце встречи Пётр Михайлов спел для осужденных несколько песен.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Мордовии осужденные представили пародию на тележурнал «Каламбур».

Источник: 13.fsin.su