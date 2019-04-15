В Саранске за один день два раза горел мусор

В Саранске на протяжении минувших суток пожарные два раза тушили загоревшийся мусор.
14 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Ленинском районе города. На улице Фурманова загорелся мусор.
В тот же день аналогичное происшествие произошло в Октябрьском районе Саранска. Мусор загорелся в посёлке Луховка.
В результате указанных пожаров никто не пострадал.
Причины возгорания мусора в настоящее время устанавливаются специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru