В Саранске за один день два раза горел мусор

В Саранске на протяжении минувших суток пожарные два раза тушили загоревшийся мусор.

14 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Ленинском районе города. На улице Фурманова загорелся мусор.

В тот же день аналогичное происшествие произошло в Октябрьском районе Саранска. Мусор загорелся в посёлке Луховка.

В результате указанных пожаров никто не пострадал.

Причины возгорания мусора в настоящее время устанавливаются специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Дубенском районе недавно горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru