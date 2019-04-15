В Мордовии стартовала операция «Охота: весна 2019»

В Мордовии стартовало межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Охота: весна 2019».

В указанной операции принимают участие сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, а также представители ГКУ Республики Мордовия «Республиканский центр охраны лесов и животного мира» и должностные лица охотхозяйств.

Рассматриваемая операция направлена на предупреждение нарушений обязательных требований при осуществлении охоты и сохранение охотничьих ресурсов, обеспечение государственного контроля за соблюдением законодательства об обороте оружия в период сезона любительской и спортивной охоты на пернатую дичь.

Для проведения операции в районах региона будут сформированы совместные межведомственные группы, которые будут проводить профилактическую работу по недопущению и пресечению правонарушений в данной сфере, а также проверку условий сохранности оружия по месту жительства его владельцев.

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Источник: 13.мвд.рф