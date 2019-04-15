С начала года в Мордовии из-за отравления алкоголем скончались 14 человек

С начала нынешнего года в Мордовии по причине отравления алкоголем скончались 14 человек.

В общей сложности на протяжении трех первых месяцев текущего года на территории Мордовии было зафиксировано 18 случаев отравления алкоголем, 14 из которых имели летальный исход. За аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано 12 смертей по указанной причине.

В структуре отравлений алкогольной продукцией за отсчетный период 66,6% приходится на отравления этиловым спиртом.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru