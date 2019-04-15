В Мордовии психологи провели групповую психокоррекционную работу с осужденными

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии провели групповую психокоррекционную работу с осужденными, состоящими на профилактическом учете.

Главной целью указанной работы стало обучение осужденных повышению уровня эмоциональной устойчивости и контролю поведения посредством использования ролевых игр, аутогенных тренировок, музтерапиии и арттерапии.

Психологи ожидают, что результатом данной работы станет снижение уровня агрессии, а также уменьшение количества бытовых конфликтов и нарушений установленного порядка отбывания наказания.

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Источник: 13.fsin.su