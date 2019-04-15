В Мордовии прокуратура ведет борьбу с пропагандой криминальной идеологии

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры потребовали заблокировать сообщества в одной из популярных социальных сетей, пропагандирующие криминальную идеологию.
В ходе мониторинга сотрудники прокуратуры указанного района обнаружили в одной из популярных социальных сетей сообщества, на страницах которых размещалась информация, пропагандирующая криминальную идеологию.
Прокурор Ардатовского района направил в Ленинский районный суд города Саранска девять заявлений с требованиями признать указанные информационные материалы запрещенными к распространению на территории России.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.
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Источник: prokrm.ru