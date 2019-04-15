В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушения законодательства об оказании медицинской помощи

В Ардатовском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства об оказании медицинской помощи населению.

В ходе проведения проверки в ГБУЗ РМ «Ардатовская районная больница» сотрудниками прокуратуры было установлено, что врачи не всегда выдают рецепты на получение лекарств бесплатно.

Кроме того, сотрудники прокуратуры выяснили, что в прошлом году на вакантную должность врача-инфекциониста в больнице были допущены работники, не имеющие сертификата по специальности «Инфекционные болезни», которым также начислялась доплата за работу по совмещению данной должности.

В ходе выборочной проверки фельдшерско-акушерских пунктов были выявлены нарушения стандартов оснащения. К примеру, ни один из проверенных пунктов (с. Жабино, п. Октябрьский, с. Силино, с. Солдатское, с. Старое Ардатово, с. Урусово) не укомплектован в достаточном количестве лекарствами и оборудованием.

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Источник: prokrm.ru