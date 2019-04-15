В Рузаевке суд взыскал с управляющей организации стоимость восстановительного ремонта автомобиля

В Рузаевке управляющая организация выплатит компенсацию водителю иномарки, который повредил автомобиль, заехав в яму.

В марте прошлого года водитель автомобиля марки BMW между улицами Ломоносова и Байкузова въехал в яму. По этой причине транспортное средство получило механические повреждения.

Суд взыскал с управляющей организации «Городское хозяйство» в пользу владельца иномарки стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере 54,9 тыс. рублей, а также судебные расходы в сумме 24,3 тыс. рублей.

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Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru