В Саранске автомобиль под управлением 66-летнего мужчины врезался в дерево

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 13 апреля в Ленинском районе города. По предварительной информации, 66-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», двигаясь по улице Полежаева, врезался в дерево.

Автомобилист был госпитализирован. 21-летнему пассажиру «Лады» медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что недавно в Саранске произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

Источник: гибдд.рф