В Саранске открылся мост на улице Рабочей

В ночь на 15 апреля в Саранске было снято ограничение движения по подтопляемому мосту на улице Рабочей.

Представитель ГУ МЧС РФ по Мордовии сообщил, что уровень воды в Инсаре идет на спад.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился приступить к организации мест отдыха во всех микрорайонах города. Градоначальник заявил, что до конца апреля возле водоёмов необходимо установить урны и мангалы. Также глава городской администрации отметил, что в скором времени в местах купаниях нужно будет организовать дежурство спасательных бригад.

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Источник: adm-saransk.ru