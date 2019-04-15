В Саранске в результате ДТП пострадали женщина и ребенок

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали 36-летняя женщина и 3-летняя девочка.

Происшествие произошло днём 13 апреля на улице Коммунистической. 35-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Мицубиси», врезалась в автомобиль марки «Шевроле». После этого первое транспортное средство отбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулось с автомобилем марки «Форд».

В результате ДТП телесные повреждения различной степени тяжести получили две пассажирки «Форда», среди которых 36-летняя женщина и 3-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован. 36-летней пострадавшей был назначен курс амбулаторного лечения.

Ранее сообщалось, что в Саранске в результате ДТП погибли три человека.

Источник: гибдд.рф