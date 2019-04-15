В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту незаконного создания юридического лица

В Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица.

Сотрудниками Рузаевской межрайонной прокуратуры было установлено, что в прошлом году неизвестный гражданин обратился в инспекцию налоговой службы по Ленинскому району Саранска с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Б.», содержащиеся в ЕГРЮЛ. По результатам рассмотрения данного заявления были внесены изменения, согласно которым директором указанного общества стал гражданин Р.

Какие-либо действия по управлению обществом гражданин Р. не совершал. Кроме того, выяснилось, что данный гражданин является так называемым фиктивным совладельцем и директором многочисленных организаций.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Мордовии было возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летнего подростка.

Источник: prokrm.ru