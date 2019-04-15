Пётр Тултаев призвал жителей Саранска принять участие в субботниках

15 апреля глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания поблагодарил всех, кто 13 апреля принял участие в общегородском субботнике.

Также градоначальник напомнил о том, что 20 апреля в Саранске состоится очередной массовый субботник.

Пётр Тултаев отметил, что принять участие в субботниках можно не только посредством уборки центральных улиц, но и, организовав уборку на придомовой территории. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что в организации субботника горожанам должны помочь домкомы и управляющие компании.

Пётр Тултаев также выразил недовольство по поводу того, что на улицах города имеет место значительное количество окурков.

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Источник: adm-saransk.ru