В Саранске прошел рейд по выявлению нелегальных таксистов

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями налоговых органов и регионального министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства провели рейд по выявлению нелегальных такси.

Первый же перевозчик, который был проверен в ходе рейда, оказался нарушителем. Таксист осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и специального разрешения. Ещё у одного водителя не оказалось документов на ГБО. Также был остановлен таксист, у которого нет путевого листа.

За несколько часов проведения межведомственного рейда было проверено несколько служб такси и выявлено несколько десятков нарушений.

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Источник: 13.мвд.рф