В Саранске обсудили завершение отопительного сезона

15 апреля в администрации Саранска во время оперативного совещания были обсуждены вопросы, касающиеся завершения отопительного сезона.

Действующие нормы предусматривают, что отопление можно отключать тогда, когда в течение пяти дней среднесуточная температура превышает 8 градусов выше нуля. Пока что в Саранске данные показатели не были зафиксированы. Кроме того, в ближайшее время ожидается похолодание.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился предварительно запланировать отключение тепла на 1 мая, но отметил, что в случае потепления отопительный сезон нужно будет завершить раньше.

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Источник: adm-saransk.ru