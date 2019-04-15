В Саранске благоустроят парк Ленинского района

Стала известна общественная территория Саранска, которая будет благоустроена в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в следующем году.

Указанной территорией стал парк Ленинского района Саранска.

Выбор общественной территории состоял из нескольких этапов. Изначально были приняты предложения от горожан, а затем были отобраны четыре общественные территории, за которые поступило наибольшее количество предложений.

С 1 по 7 апреля на официальном сайте администрации Саранска прошло рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которая будет благоустроена.

Горожане предлагают увеличить площадь естественных природных объектов в указанном парке, благоустроить беседки и площадки для барбекю, сделать парк пешеходной зоной, предусмотреть освещение и иллюминацию, установить современные скамьи, урны, а также обеспечить доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в Саранске обсудили завершение отопительного сезона.

Источник: adm-saransk.ru