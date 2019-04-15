12 апреля в Саранске завершилось голосование по выбору маршрута общественного транспорта в микрорайон Юбилейный.

В указанном голосовании приняли участие 13313 горожан. Первое место занял маршрут «Юбилейный» – ул. Севастопольская – пр.70 лет Октября – ул. Косарева – Республиканская больница №5». Второе место досталось маршруту «Юбилейный» – ул. Севастопольская – ул. Волгоградская – ул. Коммунистическая – ул. Ботевградская – ул. Полежаева – пр. Ленина – ул. Коммунистическая – ул. Волгоградская – ул. Севастопольская – «Юбилейный». Маршрут «Юбилейный» – ул. Севастопольская – ул. А.Невского – пр.50 лет Октября – ул. Энгельса – ул. Ульянова» занял третье место.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился обобщить все предложения и обсудить их на специальном совещании с участием перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в Саранске открылся мост на улице Рабочей.

Источник: adm-saransk.ru