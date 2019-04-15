В Саранске обсудили задолженности горожан за жилищно-коммунальные услуги

15 апреля в администрации Саранска во время оперативного совещания были обсуждены задолженности горожан за жилищно-коммунальные услуги.

В Ленинском районе города с начала нынешнего года в суд было подано 718 исковых заявлений на общую сумму более 11 млн рублей. Было заключено 35 договоров по реструктуризации задолженности. Два человека решили отработать свои долги в управляющих компаниях. От электроэнергии за задолженность было отключено 19 квартир.

В Пролетарском районе с начала текущего года в суд было подано 654 иска на общую сумму 8 млн рублей. Стоит отметить, что было направлено два иска на выселение. Было заключено 42 договора по реструктуризации задолженности, но почти 100% должников не выдерживают условия данных договоров.

В Октябрьском районе в суд было подано 719 исков на общую сумму более 21 млн рублей. Суд вынес решение о выселении двух человек из-за задолженности. В настоящее время на рассмотрении суда находятся иски на выселение по трем квартирам. От электроэнергии за долги была отключена 61 квартира. По результатам отключений было оплачено 929 тыс. рублей. Было заключено 12 договоров по реструктуризации задолженности.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал подчиненных входить в положение малоимущих семей, которые имеют задолженности.

Ранее сообщалось, что Пётр Тултаев призвал жителей Саранска принять участие в субботниках.

Источник: adm-saransk.ru