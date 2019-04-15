В Саранске сотрудники ГИБДД провели операции «Мобильник» и «Нетрезвый водитель»

12 и 13 апреля в Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактические мероприятия.

12 апреля в Саранске было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мобильник». В рамках данной операции стражи порядка выявили 26 автомобилистов, которые пользовались мобильным телефонами во время движения, что является нарушением ПДД.

13 апреля в Саранске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За один день сотрудники Госавтоинспекции составили административные материалы в отношении семи автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения.

16 апреля сотрудники Госавтоинспекции проведут в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие «Кольцо», а 18 апреля в городе пройдет операция «Перевозчик».

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Источник: гибдд.рф