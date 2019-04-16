В Ичалках горел заброшенный дом

В Ичалках произошло возгорание заброшенного дома.

Происшествие произошло в ночь на 15 апреля. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся дом, в котором в настоящее время никто не проживает. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 50 квадратных метров.

В результате данного пожара, к счастью, никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание заброшенного дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru