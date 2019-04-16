В Мордовии парень и девушка вернули найденные в банкомате деньги

В Мордовии 20-летний парень и 18-летняя девушка передали в отдел полиции денежные средства, которые они обнаружили в банкомате, расположенном в Ковылкино.

В вечернее время суток 20-летний Дмитрий и 18-летняя Василина подошли к банкомату, дабы снять деньги с банковской карты. В слоте молодые люди обнаружили пачку забытых денежных средств в сумме 207 тыс. рублей. Парень и девушка отнесли деньги в отдел полиции, чтобы стражи порядка разыскали их владельца.

В ходе проверки было установлено, что обнаруженные молодыми людьми денежные средства принадлежат жителю Ковылкино. Гражданин сделал запрос на выдачу денег, забрал карту и ушел, забыв забрать денежные средства.

Начальник ММО МВД РФ «Ковылкинский» полковник полиции Вячеслав Фролов выразил благодарность Дмитрию и Василине.

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Источник: 13.мвд.рф